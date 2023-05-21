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Повышение "живучести" подразделений, форсирование мобильности всех компонентов войск, автоматизация управления - тренды в области вооружений на форуме MILEX-2023
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