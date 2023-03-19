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Повышенный уровень воды фиксируется практически на всех реках Беларуси
Повышенный уровень воды сейчас фиксируется практически на всех реках Беларуси. Гидроситуацию специалисты мониторят ежедневно.
С начала марта осадков выпало в два раза больше нормы. Максимальный рост воды до 52 сантиметров в сутки. Это фиксируют в бассейнах Западной Двины, Днепра и Сожа. На большинстве акваторий интенсивность подъема невелика. В среднем до 15 сантиметров в день.
Факт
На случай весенних паводков разработан специальный план.
К природным форс-мажорам готовы все службы. В Центральном регионе под особым гидроконтролем сейчас около 40 населенных пунктов. Это места, где уже когда-то случались подтопления. Так, например, в деревне "Большой Тростенец" Минского района мини-водоем периодически разливается по улице Школьной. В первую очередь, эта проблема связана с обильными осадками и периодом таяния снега.
На особенности круговорота стихии также влияет рельеф местности и плотная застройка. Чтобы временно решить аквавопрос, специалисты используют мотопомпы. Комплексно ситуацию исправят в этом году во время текущего ремонта. В рамках проекта обустроят колодцы для водосбора и дренаж.
Спецоборудование для откачки есть у каждого коммунального предприятия. Только в Минской области более сотни единиц, а мобильные бригады дежурят круглосуточно. Граждане могут обращаться к службам напрямую через онлайн-платформу 115.бел или по единому номеру 115.
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