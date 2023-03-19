Повышенный уровень воды фиксируется практически на всех реках Беларуси

Повышенный уровень воды сейчас фиксируется практически на всех реках Беларуси. Гидроситуацию специалисты мониторят ежедневно.

С начала марта осадков выпало в два раза больше нормы. Максимальный рост воды до 52 сантиметров в сутки. Это фиксируют в бассейнах Западной Двины, Днепра и Сожа. На большинстве акваторий интенсивность подъема невелика. В среднем до 15 сантиметров в день.

Факт На случай весенних паводков разработан специальный план.

К природным форс-мажорам готовы все службы. В Центральном регионе под особым гидроконтролем сейчас около 40 населенных пунктов. Это места, где уже когда-то случались подтопления. Так, например, в деревне "Большой Тростенец" Минского района мини-водоем периодически разливается по улице Школьной. В первую очередь, эта проблема связана с обильными осадками и периодом таяния снега.

На особенности круговорота стихии также влияет рельеф местности и плотная застройка. Чтобы временно решить аквавопрос, специалисты используют мотопомпы. Комплексно ситуацию исправят в этом году во время текущего ремонта. В рамках проекта обустроят колодцы для водосбора и дренаж.