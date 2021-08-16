Они боролись до последнего и ценой собственной жизни спасли десятки других! Сегодня появились ранее неопубликованные кадры крушения самолета под Барановичами и расшифровка того, что происходило в кабине пилотов. Трагедия произошла 19 мая. Во время тренировочного полета Як-130 у самолета отказали все системы управления. Была команда катапультироваться, но, когда летчики поняли, что самолет уходит в город, на жилые кварталы, то приняли решение до последнего выводить борт.