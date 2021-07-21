Появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы

Эти кадры сняты в ночь на 19 июля. На 16-секундном видео слышна стрельба и видно, как люди, пригибаясь, бегут через следовую полосу в сторону Беларуси. Накануне белорусские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. В подавляющем большинстве это были женщины и дети. Они рассказывали ужасные подробности того, что им довелось пережить. Уже здесь, на белорусской земле, первую медпомощь им оказывали медики Лидского погранотряда.