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Появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы
В распоряжение "Беларусь 1" попало скандальное видео с белорусско-литовской границы. Это документальное подтверждение жестокой выходки властей соседней страны.
Скандальное видео с белорусско-литовской границы
Эти кадры сняты в ночь на 19 июля. На 16-секундном видео слышна стрельба и видно, как люди, пригибаясь, бегут через следовую полосу в сторону Беларуси. Накануне белорусские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. В подавляющем большинстве это были женщины и дети. Они рассказывали ужасные подробности того, что им довелось пережить. Уже здесь, на белорусской земле, первую медпомощь им оказывали медики Лидского погранотряда.
Комментарии экспертов по инциденту с мигрантами на границе Литвы в "Панораме"
Выстрелы над головой и откровенные пытки для получения нужных показаний. С чем сталкиваются обездоленные мигранты, которые ищут мирной жизни в Европе. Новые подробности расскажем сегодня в "Панораме".
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