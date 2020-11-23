Пойман с поличным. В столице задержали молодого человека, который разрисовывал киоск

Сотрудники ГАИ в столице задержали молодого человека, который разрисовывал киоск. Позже следователи дадут правовую оценку действиям уличного художника. У молодого человека были обнаружены маркеры разных цветов. 22-летний минчанин уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. С помощью маркера он неоднократно наносил циничные надписи на остановки, киоски и стены жилых домов. По признанию задержанного, таким образом он выражал свою гражданскую позицию.Молодой человек раскаялся в своем поступке. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.