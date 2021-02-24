Поющий тигр в Барнаульском зоопарке

Необычное видео сняли в Барнаульском зоопарке. На кадрах амурский тигр по кличке Шерхан вместо обычного рыка издает высокие, почти птичьи звуки. Фальцет большого кота уже разлетелся по интернету. Как заявляют работники зоопарка, таким зовом 8-месячный тигр привлекает внимание своей мамы Багиры.



К слову, амурские тигры находятся под угрозой исчезновения. На Дальнем Востоке проживает меньше 600 полосатых хищников.



