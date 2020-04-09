Пульмонолог о лечении коронавируса, защите медиков и доверии компетентным источникам

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими, а также другие хронические недуги являются отягчающими факторами при любом респираторном заболевании, обращают внимание медики. Сегодня важно доверять информации от профессиональных компетентных источников.







Наши коллеги из агентства БелТА на свою площадку пригласили пульмонолога, заведующую отделением 6-й клинической больницы Минска, специалиста, который находится на передовой. Она 37 лет в медицине. Начинала с врача-пульмонолога в Больнице скорой медицинской помощи и вот уже на протяжении почти четверти века заведует отделением пульмонологии в 6-й больнице. Сейчас клиника специализируется как раз на лечении пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня.



Мария Ивановна говорила, подробно останавливаясь на важных деталях общего характера, а также конкретно на истории пациентов. Мы решили максимально полно дать слово специалисту, который имеет большой опыт работы и сейчас находится на передовой, работает в смене, чтобы вы владели всей информацией из первоисточника.



Цифры смертности во всем мире продолжают оставаться высокими. Специалисты пытаются разобраться, что же все-таки является настоящей причиной летальных исходов, как вести истинную статистику. Именно об этом комментарий опытного медика.



Мария Журович, заведующий пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска(видео 1): "Именно у группы людей, которыестрадают массой хронических заболеваний, на смертность влияет не только COVID-19, но и другие заболевания. В том числе и грипп, который мы переживали каждый год. Например, та же самая гриппозная инфекция может являться толчком, чтобы наступил этот печальный момент. И чем больше человек имеет хронических заболеваний, тем больше у него процент риска. Это и сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические заболевания органов дыхания, ожирение. Очень коварный сахарный диабет, когда к нему присоединяются острые респираторные заболевания и наступает стадия декомпенсации с разными осложнениями. К людям с повышенным риском относятся те, кто страдает вредными привычками, ведет асоциальный образ жизни. Это наркомания, это токсикомания.



Если посмотреть список тех, кто умер и у кого в диагнозе звучит COVID-19как основное заболевание (то есть это люди с верифицированным COVID-19), то они все имеют массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Вижу пациента с онкологией, с метастазами в разные органы, с сахарным диабетом, ожирением 2 и 3 степени. В то же время очень многие молодые здоровые люди переносят заболевание бессимптомно или мало симптомно. Порой заболевание выявлено случайно и только потому, что они попали в контакты и были поведены специфические обследования, диагностика".



Как подчеркивают медики, очень многое зависит от состояния здоровья человека, его иммунитета и образа жизни. Здесь важно не спекулировать информацией, а анализировать реальную медицинскую карту каждого человека, его анамнез.







Мария Журович, заведующий пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска(видео 2): "Умирают больше от того, что есть тяжелые хронические заболевания, а COVID-19 явился последней точкой, которая способствовала, чтобы все хронические болезни пришли в состояние декомпенсации. Собственно, если говорить о причинах смерти, все люди при любых заболеваниях умирают примерно от одних и тех же причин: от сердечной или дыхательной недостаточности, к которым приводят чаще всего хронические болезни. А COVID-19 явился триггером - пусковым механизмом, обострившим все состояния и болезни. Я достоверно могу сказать, что многие молодые люди сегодня очень легко переносят эти заболевания".



При этом медики еще раз обращают наше внимание на то, что заболеваемость респираторными инфекциями, гриппом, случаи пневмоний присутствуют каждый год. Вирусы циркулируют сезонно. И год нынешнийне исключение. Да, случаи заболеваемости COVID-19 растут, растут постепенно. И это, как утверждают врачи, как раз прогнозируемо и контролируемо. Официальная статистика подтверждает: чрезвычайной ситуацию на сегодняшний день не назовешь.



Мария Журович, заведующий пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска(видео 3): "Могу сравнить первый квартал 2018 и 2019 годов. Нужно отметить, что в 2019 году, если брать в целом год, заболеваемость органов дыхания значительно снизилась в сравнении с 2018-м. Возможно, климатический фактор, погодные условия были тому причиной. Но если брать первый квартал 2019 и 2020 года, то могу с уверенностью сказать, что летальность от пневмонии в прошлом году была выше, чем сейчас.



Паника совершенно ни к чему. Она ни в каком деле не приводит к какому-то положительному результату. Паникеры даже с легкими заболеваниями выздоравливают намного дольше, намного тяжелее. А порой видишь человека с какими-то тяжелыми проявлениями, а онблагодаря положительному настроювыздоравливает намного быстрее".







