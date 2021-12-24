Поздравить маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии приехала Наталья Кочанова

В Беларуси продолжается масштабная благотворительная акция "Наши дети". Сегодня добрая и по-настоящему волшебная атмосфера царилав РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, там, где юные ребята мужественно сражаются со страшной болезнью. Поздравить детей в канун Нового года приехала Наталья Кочанова. И уже по доброй традиции каждый праздник не обходится без подарков - сладостей и мягких игрушек. Сенаторыпередали центруисветовой микроскоп, который очень нужен для первого и самого важного этапа диагностики заболеваний -анализа клеток костного мозга.