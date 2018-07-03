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Поздравительная мелодия от Александра Рыбака

И во всей полифонии сегодняшнего дня еще одним аккордом прозвучала поздравительная мелодия от нашего знаменитого земляка. 

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