Поздравление бывшим фронтовикам подготовил белорусский музыкант и продюсер Серега

Дорогие ветераны, вас осталось немного, но каждый из вас как сияющий, редкий драгоценный камень в ожерелье нашей трудной общей памяти. Спасибо вам за вас. Пока вы живы - жива наша совесть .

Им сегодня все самые искренние и теплые слова благодарности. Свое личное поздравление бывшим фронтовикам подготовил и известный белорусский музыкант и продюсер Серега

