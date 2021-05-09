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Поздравление бывшим фронтовикам подготовил белорусский музыкант и продюсер Серега

Конечно, душа сегодняшнего праздника - ветераны. В память о войне нам остались мир и свобода, а им рубцы на сердце и теле, но сегодня на их глазах лишь слезы радости и счастья.

Дорогие ветераны, вас осталось немного, но каждый из вас как сияющий, редкий драгоценный камень в ожерелье нашей трудной общей памяти. Спасибо вам за вас. Пока вы живы - жива наша совесть.
Им сегодня все самые искренние и теплые слова благодарности. Свое личное поздравление бывшим фронтовикам подготовил и известный белорусский музыкант и продюсер Серега

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