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Поздравление от казахского Деда Мороза

Рейтинг самых лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ составило аналитическое агентство "ТурСтат". По мнению российских туристов, этой зимой топ-10 возглавляет Беларусь. Серебро гостеприимства завоевал казахский Аяз Ата. Зрителям нашего канала и всем белорусам особые поздравления от казахского Деда Мороза.

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