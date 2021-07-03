Поздравление от народного артиста России и большого друга Беларуси В. Березина

Агентство теленовостей продолжает принимать поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов. За годы суверенитета отличительной чертой нашей нации стало "сдержанное благородство и решимость сохранить красивую, мирную, процветающую страну - отстоять свою историю, свое прошлое, настоящее и будущее". Такое мнение озвучил народный артист России и большой друг Беларуси Владимир Березин.