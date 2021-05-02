Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой.

"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих"

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Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.

"Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии"