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Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой.
"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих"
, - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.
"Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии"
, - подчеркнул Президент.
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