Поздравление Председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта с 25-летием шоу "Добрай раніцы, Беларусь!"

"Дорогие коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с 25-летием со дня первого выхода в эфир шоу "Добрай раніцы, Беларусь!".

Годы творческой работы, волнений, поисков, кропотливого труда - все для того, чтобы страна просыпалась с легкостью и в хорошем настроении. В истории шоу немало славных страниц. С каждым годом вы, команда профессионалов, делаете утреннюю передачу только лучше,и сегодня она самое рейтинговое утреннее шоу страны, в последние два года приобретшее новое, яркое и талантливое лицо!

Многие семьи начинают свой день в компании очаровательных Марианны Муренковой и Анны Квилория, Екатерины Антоновой и Татьяны Матусевич, Нины Можейко и Ольги Венской. Харизматичные и эрудированные "ранние пташки" просыпаются первыми и выходят в прямой эфир, чтобы в домах прозвучало "доброе утро, Беларусь"! Собственная команда корреспондентов не перестает удивлять яркими сюжетами из разных уголков страны. Только хорошие новости и проверенные рецепты от шеф-поваров, впечатляющие рассказы о людях, которые изменили мир, и интересные гости в студии, полезные советы и качественная музыка, - сегодня Белтелерадиокомпания может гордиться своим фирменным проектом, по праву ставшим визитной карточкой отечественного телевидения.

Друзья, юбилей шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" - особый и радостный повод поблагодарить команду проекта за энтузиазм и настоящую любовь к делу, пожелать крепкого здоровья и благополучия, высоких рейтингов и благодарных зрителей. Пусть 25-летний рубеж станет отправной точной в покорении новых высот журналистского мастерства. Вдохновляйте и вдохновляйтесь - уверен, для вас все только начинается!"

С уважениеми наилучшими пожеланиями,