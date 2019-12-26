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Поздравление Председателя Белтелерадиокомпании с Новым годом
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас от имени Белтелерадиокомпании с Новым годом и Рождеством Христовым!
Наступает время, когда по-особому хочется выразить благодарность тем, кто был рядом весь уходящий год. Для нашего медиахолдинга это вы, любимые телезрители, радиослушатели, интернет-пользователи. Вы вдохновляете нас на безустанное развитие и поиск свежих идей, и мы искренне признательны за ваше внимание и интерес к проектам Компании! Для нас самым весомым всегда было, есть и будет мнение преданной и постоянной аудитории – нам важно и дорого ваше доверие.
Спасибо, что были с нами весь 2019-й! Обещаю, что и в новом году мы порадуем вас только актуальными и достоверными новостями, разнообразием программ на любой вкус, эксклюзивными спортивными трансляциями, премьерами документальных и художественных фильмов, музыкальными концертами и лучшими постановками белорусских театров. Словом, еще один год мы проживем вместе – одной большой и сплоченной семьей.
Мира, благополучия и здоровья вам и вашим родным!
С праздником!
Иван Эйсмонт,ПредседательБелтелерадиокомпании
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