Поздравление Председателя Белтелерадиокомпании с Новым годом

Наступает время, когда по-особому хочется выразить благодарность тем, кто был рядом весь уходящий год. Для нашего медиахолдинга это вы, любимые телезрители, радиослушатели, интернет-пользователи. Вы вдохновляете нас на безустанное развитие и поиск свежих идей, и мы искренне признательны за ваше внимание и интерес к проектам Компании! Для нас самым весомым всегда было, есть и будет мнение преданной и постоянной аудитории – нам важно и дорого ваше доверие.