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Поздравление Президента Беларуси Генеральному секретарю ООН
75 лет на службе мира. Сегодня - День Организации Объединенных Наций. С годовщиной основания организации Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: "Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии 20-го века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны. Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН. Современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию, прогрессу во всем мире".
75 лет на службе мира
Напомним, устав организации вступил в силу 24 октября 1945 года. Для окончательного оформления важнейшего документа, который стал «несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности», понадобилось около 400 заседаний. Механизм запустили в апреле 1945-го. Конференция в Сан-Франциско вошла в историю как самая масштабная. 50 государств. В том числе - БССР. Советскую республику включили в состав на правах учредителя за значительный вклад в сопротивление нацистской агрессии и ее отражение. Подпись Кузьмы Киселева - первого министра иностранных дел БССР - стоит под Уставом ООН.
Юридическую силу документа в БССР официально утвердили спустя несколько месяцев. В Национальном архиве Беларуси хранится оригинал Указа Президиума Верховного Совета БССР о ратификации Устава ООН.
Сегодня в ООН входит 193 государства
Сегодня ООН объединяет 193 государства. Основные цели организации - поддержание мира и безопасности, развитие дружественных отношений между государствами, обеспечение экономического, социального, культурного сотрудничества. В Минске 8 агентств ООН по разным направлениям реализуют эти задачи. Подробнее об этом, а также о белорусской роли в установлении мира во всем мире, сегодня в "Панораме".
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