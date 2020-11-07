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Поздравление президента с Днем Октябрьской революции
Сегодня в Беларуси отмечают 7 Ноября. На протяжении многих десятилетий этот праздник был главным в большой стране Советов. У нас этот день символизирует преемственность поколений и бережное отношение к истории. Наша страна вышла на международную арену самостоятельным государством, совершила серьезный скачок в экономике, науке, культуре и социальной сфере. Мы не только сохранили, но и приумножили свой потенциал, выбрав собственный путь развития.
По случаю Дня Октябрьской революции белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.
"Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей. Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 90-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления".
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