Поздравление президента с Днем Октябрьской революции

Сегодня в Беларуси отмечают 7 Ноября. На протяжении многих десятилетий этот праздник был главным в большой стране Советов. У нас этот день символизирует преемственность поколений и бережное отношение к истории. Наша страна вышла на международную арену самостоятельным государством, совершила серьезный скачок в экономике, науке, культуре и социальной сфере. Мы не только сохранили, но и приумножили свой потенциал, выбрав собственный путь развития.

