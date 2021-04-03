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Поздравление Президента с Воскресением Христовым
От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.
Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.
Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.
Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.
Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.
Александр Лукашенко
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