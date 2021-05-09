Поздравление с Днем Государственного герба и Государственного флага

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.



Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной.



История создания наших первых символов государственности неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной - основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость.



Сегодня государственная символика защищает суверенитет Беларуси, объединяя всех нас в стремлении сберечь жизненный уклад, исконные традиции и героическое прошлое.



С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества.







Александр Лукашенко