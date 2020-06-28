Поздравление с Днем молодежи

Беларусь отмечает День молодежи. С праздником юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко: "Юность - это самое прекрасное время, полное надежд и грандиозных планов. Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных ориентиров. Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений.



В этот чудесный праздничный день желаю вам сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты. Будьте успешны и счастливы на своей родной земле", - говорится в поздравлении.