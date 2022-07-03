Поздравление с Днем Независимости от экс-премьер-министра Украины

Дорогие белорусы, я всегда, когда бывал в Беларуси, с громадным удовольствием, с громадным, так сказать, восхищением обращал внимание на то, как вам удалось за последние годы пройти через такие труднейшие испытания и сохранить свою республику. Те выдающиеся достижения, которые Беларуси удалось в области науки и высоких технологий, сохранить. Ваша промышленность, которая прошла модернизацию, сейчас на уровне ваше сельское хозяйство. Всегда у меня Беларусь вызывала громадный интерес. Я желаю вашему народу прежде всего благополучия, спокойствия. От всей души вам желаю добра, счастья, благополучия в этот замечательный день.

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины