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Поздравление с Днем Победы от Максима Мирного
Максим Мирный, теннисист:
"Хочется в очередной раз нам всем напомнить о важности этого дня, этого особого праздника. Та боль души и физическая боль, которую многие семьи понесли в канун войны и после войны, должна оставаться со всеми нами на века и передаваться из поколения в поколения. Потому что сегодня мы ощущаем чистую, светлую, свободную, независимую страну, в которой мы живем. А нашим отношением сегодня мы будем показывать последующим поколениям, как стоит чтить и ценить этот день и нашу Победу, свободу, независимость!"
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