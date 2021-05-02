3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Поздравление со Светлым Воскресением Христовым
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.
Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.
Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.
Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.
Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.
Александр Лукашенко
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все