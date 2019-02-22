Поздравление телезрителям и радиослушателям с Днем защитников Отечества

Уважаемые мужчины, дорогие наши телезрители и радиослушатели!

От имени всего большого женского коллектива Белтелерадиокомпании поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Это праздник людей, верных своему слову и делу, настоящих мужчин и патриотов, которые переняли традиции дедов и прадедов. Они продолжают служить примером верности воинскому долгу и чести для будущих поколений.

Пусть этот праздник и готовность в любую минуту защитить родных и близких дадут силы для новых свершений. Пусть они гордятся вами, и ваш семейный очаг всегда будет полон мира, добра, спокойствия и взаимопонимания.

Желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и вдохновения в реализации новых творческих идей. Стойкости, силы духа и неиссякаемой энергии!

С праздником!

Ольга Кононюк,