3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Поздравление Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России
Владимир Путин в поздравительной телеграмме Александру Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.
"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве" - говорится в поздравлении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера