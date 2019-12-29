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"В эфире Дед Мороз!" Поздравления от Йоулупукки из Лапландии

В рамках новогодней рубрики Агентство теленовостей представляет поздравления белорусам от знаменитого финского волшебника Йоулупукки из Лапландии (видео)!

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