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Поздравления и сюрпризы для детей подготовил Белорусский союз женщин
Республиканская акция "Наши дети" продолжает дарить радость и новогоднее настроение. Поздравления и сюрпризы по всей стране для тех, кто особо нуждается в заботе и внимании, подготовил и Белорусский союз женщин. На новогоднее представление пригласили ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, сирот. Их ждало новогоднее представление и, конечно же, подарки.
Не останутся без внимания и те дети, кто по состоянию здоровья вынужден находиться дома. Для них Белорусский союз женщин также подготовил подарки и открытки с поздравлениями.
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