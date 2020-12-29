Поздравления и сюрпризы для детей подготовил Белорусский союз женщин

Республиканская акция "Наши дети" продолжает дарить радость и новогоднее настроение. Поздравления и сюрпризы по всей стране для тех, кто особо нуждается в заботе и внимании, подготовил и Белорусский союз женщин. На новогоднее представление пригласили ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, сирот. Их ждало новогоднее представление и, конечно же, подарки.