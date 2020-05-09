Поздравления от лауреата международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка

"Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до земли за тот подвиг, который вы совершили во имя многих поколений. От всего сердца желаю вам как можно больше моментов счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником Великой Победы".