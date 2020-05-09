ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Поздравления от лауреата международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка

Иван Здонюк, лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019":

"Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до земли за тот подвиг, который вы совершили во имя многих поколений. От всего сердца желаю вам как можно больше моментов счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником Великой Победы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все