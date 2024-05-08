Их становится все меньше, потому встреча с каждым - сегодня особенное событие, трогательное и запоминающееся. Ветераны Великой Отечественной войны... Сегодня они принимают поздравления по поводу Дня Победы и сами дарят свою мудрость, свои переживания и бесконечную любовь к жизни.