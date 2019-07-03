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Поздравления продолжают поступать со всех континентов

Поздравления продолжают поступать со всех континентов

Самые теплые слова направляют главы государств и руководители различных объединений в адрес нашего Президента и всего белорусского народа. С праздником нас поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время XII Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - говорится в поздравлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что этот год ознаменовался продолжением интенсификации двусторонних отношений между двумя странами в политической, экономической и парламентской сферах.

"Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Александру Лукашенко и всему белорусскому народу также передал Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

"Я убежден, что под Вашим руководством добрые отношения, которые сложились между нашими странами, продолжат развиваться и процветать», - отмечается в поздравлении.

Поздравительные телеграммы из разных уголков мира сегодня поступают в Минск на протяжении всего дня. Слово - Ольге Давидович.

Поздравления продолжают поступать со всех континентов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и новых достижений на пути неуклонного развития и прогресса.

"Результаты наших с Вами, уважаемый Александр Григорьевич, плодотворных переговоров создали добротный задел для долгосрочного развития всего комплекса таджикско-белорусского сотрудничества. Подписанный по итогам визита договор о стратегическом партнерстве, безусловно, значительно укрепляет политическую основу дальнейшего расширения и углубления наших многоплановых отношений и позволяет нам смотреть в их обозримое будущее с большим оптимизмом и добрыми надеждами".

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Поздравительные послания в адрес Главы государства также поступили от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента этой страны Касым-Жомарта Токаева.

"Сегодня под Вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа. Уверен, наши совместные усилия будут и впредь направлены на дальнейшее укрепление уз дружбы между народами двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки".

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Беларусь поступательно движется по пути социально-экономического развития, играет все более активную роль в решении международных вопросов и углублении евразийской интеграции. Успехи Беларуси отмечает и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беларусь встречает как процветающая страна, уверенно идущая по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования и модернизации государственного управления и политической системы, динамичного и последовательного социально-экономического развития".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении Александру Лукашенко выразил уверенность в том, что последовательное наращивание армяно-белорусских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних объединений позволит реализовать значительный потенциал сотрудничества обоих государств.

"Пройдя сквозь горнило Великой Отечественной войны, опираясь на крепкие вековые узы дружбы и взаимного доверия, народы обеих стран создали серьезный фундамент для их приумножения и последующего продвижения в русле межгосударственного взаимодействия Армении и Беларуси".

В заявлении Государственного секретаря США Майкла Помпео по случаю Дня Независимости Беларуси подчеркивается, что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.



"Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств. Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран. В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего".

Искренние поздравления по случаю Дня Независимости Главе государства и белорусскому народу передал Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Дружественные корейско-белорусские отношения стабильно развивались с годами благодаря тесному взаимодействию в различных областях. Я надеюсь на то, что наши страны и далее будут углублять и укреплять тесное сотрудничество, придавая ему взаимовыгодный и ориентированный на будущее характер. Убежден в том, что дружба между народами двух стран будет и впредь все более укрепляться".

Поздравление поступило и от имени Председателя президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ. Он выразил уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами будут получать дальнейшее укрепление и развитие. Сердечные поздравления направил также Президент Австрии Александр ван дер Беллен.

"2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать Вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа".

Процветания и благополучия стране и народу Беларуси пожелал Президент Палестины Махмуд Аббас. А сингапурский лидер Халима Якоб высказала пожелания сохранения мира, прогрессивного развития и счастья Беларуси и ее народу. Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем значение укреплению и выведению на более высокие уровни во всех сферах наших отношений, которые основаны на взаимном уважении и общей выгоде. В связи с этим я верю, что Ваш визит, состоявшийся в апреле текущего года, придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и еще более укрепит наше взаимное сотрудничество в предстоящем периоде".

С национальным праздником белорусский народ и Главу государства также поздравили президенты Венесуэлы, ОАЭ, Вьетнама, Председатель Госсовета и Совета Министров Республики Куба, экс-глава Украины Леонид Кучма, премьер-министр России, а также Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ и исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ.

Беларусь празднует свой светлый и героический праздник - День Независимости!

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