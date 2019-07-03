Самые теплые слова направляют главы государств и руководители различных объединений в адрес нашего Президента и всего белорусского народа. С праздником нас поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.



"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время XII Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - говорится в поздравлении.



Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что этот год ознаменовался продолжением интенсификации двусторонних отношений между двумя странами в политической, экономической и парламентской сферах.



"Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений", - подчеркнул Эммануэль Макрон.



Теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Александру Лукашенко и всему белорусскому народу также передал Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.



"Я убежден, что под Вашим руководством добрые отношения, которые сложились между нашими странами, продолжат развиваться и процветать», - отмечается в поздравлении.



Поздравительные телеграммы из разных уголков мира сегодня поступают в Минск на протяжении всего дня. Слово - Ольге Давидович.



Поздравления продолжают поступать со всех континентов.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и новых достижений на пути неуклонного развития и прогресса.



"Результаты наших с Вами, уважаемый Александр Григорьевич, плодотворных переговоров создали добротный задел для долгосрочного развития всего комплекса таджикско-белорусского сотрудничества. Подписанный по итогам визита договор о стратегическом партнерстве, безусловно, значительно укрепляет политическую основу дальнейшего расширения и углубления наших многоплановых отношений и позволяет нам смотреть в их обозримое будущее с большим оптимизмом и добрыми надеждами".







Поздравительные послания в адрес Главы государства также поступили от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента этой страны Касым-Жомарта Токаева.



"Сегодня под Вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа. Уверен, наши совместные усилия будут и впредь направлены на дальнейшее укрепление уз дружбы между народами двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки".

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Беларусь поступательно движется по пути социально-экономического развития, играет все более активную роль в решении международных вопросов и углублении евразийской интеграции. Успехи Беларуси отмечает и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.



"75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беларусь встречает как процветающая страна, уверенно идущая по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования и модернизации государственного управления и политической системы, динамичного и последовательного социально-экономического развития".



Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении Александру Лукашенко выразил уверенность в том, что последовательное наращивание армяно-белорусских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних объединений позволит реализовать значительный потенциал сотрудничества обоих государств.



"Пройдя сквозь горнило Великой Отечественной войны, опираясь на крепкие вековые узы дружбы и взаимного доверия, народы обеих стран создали серьезный фундамент для их приумножения и последующего продвижения в русле межгосударственного взаимодействия Армении и Беларуси".



В заявлении Государственного секретаря США Майкла Помпео по случаю Дня Независимости Беларуси подчеркивается, что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.