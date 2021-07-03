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Поздравления с Днем Независимости белорусам направил председатель Партии социалистов, экс-президент Молдовы И. Додон
Десятилетия дипломатической дружбы связывают нашу страну с Республикой Молдова. Динамично развиваются культурные и экономические связи, новые совместные производства сельхозтехники и пассажирского транспорта. Поздравления с Днем Независимости белорусам направил председатель Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон.
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