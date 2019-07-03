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Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Главы государства и белорусского народа

В эти дни поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Главы государства и белорусского народа из разных уголков мира - от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений.

Ольга Давидович изучила часть почты.

День Независимости в этом году Беларусь отмечает с особой гордостью и особым трепетом. Главный государственный праздник приурочен к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м. С тех пор прошло уже 75 лет. Кроме пожеланий мира и процветания, в каждой телеграмме - слова глубокой благодарности и признательности белорусам за их вклад в историю Великой Победы.

"Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества", - говорится в поздравлении президента России Владимира Путина.- "Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений. Уверен: совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".

"Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти". - Отмечает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. - "Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути. Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для минских переговоров, также заслуживает нашего признания".

"Этот день также важен для всех белорусских друзей, которые уважают вечные ценности свободы и независимости", - говорится в дружественном послании президента Сербии Александра Вучича. - "Меня, вашего искреннего друга, радует тот факт, что Беларусь как сильное и независимое государство добивается больших успехов благодаря вашему ясному видению и политической мысли".

Президент Сербии еще раз поздравил Главу белорусского государства с успешным проведением II Европейских игр и выразил благодарность за гостеприимство во время его пребывания в Минске. Впечатляющие успехи Беларуси - в сфере государственного и общественного строительства, укрепления международного авторитета страны, - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Еще одним ярким свидетельством этого стал успешно проведенный в Минске крупнейший мультиспортивный форум континента - Европейские игры. С глубоким удовлетворением хотел бы подчеркнуть динамичное развитие традиционно тесных узбекско-белорусских отношений дружбы и партнерства. Благодаря взаимной политической воле и практическим шагам двустороннее сотрудничество вышло на более высокий уровень и приобрело конкретное содержание".
Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая также направила послание по случаю национального праздника в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, пожелав благополучия и процветания. Поздравительные телеграммы поступили от королей Бельгии и Таиланда. Самые теплые слова и пожелания передал Папа Римский Франциск.

"Молю Господа о ниспослании белорусскому народу братского согласия и солидарности, в которых каждый будет иметь возможность достичь полного расцвета всех граней своей личности, в том числе духовной. Да благословит и сохранит Бог вас, ваших сподвижников и всех белорусов".

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По случаю Дня Независимости от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР. Си Цзиньпин особо отметил, что уделяет большое внимание развитию китайско-белорусских отношений и ценит углубленную дружбу с Александром Лукашенко.

"В последние годы благодаря Вашему твердому руководству в Беларуси сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа. Общая мощь государства и его влияние на международной арене непрерывно растет. Китай, как хороший друг и хороший партнер Беларуси, искренне рад этому. Уверен: Беларусь достигнет еще больших успехов в различных сферах государственного строительства".

Сердечные поздравления и наилучшие пожелания Главе государства и дружественному белорусскому народу адресовал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что две страны связывают многолетние дружеские отношения, в основу которых заложены принципы равноправия, уважения и доверия.

"Уверен, что достигнутый высокий уровень дружбы и взаимопонимания между нашими странами будет и далее служить надежной основой для развития туркмено-белорусского межгосударственного диалога в духе конструктивного партнерства во благо народов двух стран".

Президент Латвии Раймондс Вейонис в поступившем от него поздравительном послании выразил убеждение, что существующие дружеские отношения между двумя странами продолжат развиваться в предстоящие годы. Он также рассчитывает на дальнейшее углубление отношений Беларуси с Европейским союзом. А венгерский лидер Янош Адер подчеркнул, что его страна по-прежнему открыта для развития взаимовыгодного сотрудничества с нашим государством.

"Венгрия с интересом наблюдает за процессами, направленными на социальное развитие и модернизацию экономики Беларуси, что в свою очередь содействует успешному решению глобальных задач, которые важны для всех нас".

Об исторической связи, культурной близости и взаимном уважении между странами говорится в поздравительном послании президента Болгарии.

"Убежден, что существующие традиционные исторические связи, культурная близость и взаимное уважение между нашими народами будут и впредь оставаться прочной основной для более активного диалога и сотрудничества между Республикой Болгария и Республикой Беларусь в сфере взаимных интересов".

И это далеко не все телеграммы. Теплые поздравления с пожеланиями успехов, благополучия и процветания народу продолжают поступать в адрес Главы государства и всех белорусов. Мы отмечаем наш главный праздник - День Независимости.

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