В эти дни поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Главы государства и белорусского народа из разных уголков мира - от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений.



Ольга Давидович изучила часть почты.



День Независимости в этом году Беларусь отмечает с особой гордостью и особым трепетом. Главный государственный праздник приурочен к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м. С тех пор прошло уже 75 лет. Кроме пожеланий мира и процветания, в каждой телеграмме - слова глубокой благодарности и признательности белорусам за их вклад в историю Великой Победы.



"Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества", - говорится в поздравлении президента России Владимира Путина.- "Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений. Уверен: совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".



"Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти". - Отмечает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. - "Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути. Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для минских переговоров, также заслуживает нашего признания".



"Этот день также важен для всех белорусских друзей, которые уважают вечные ценности свободы и независимости", - говорится в дружественном послании президента Сербии Александра Вучича. - "Меня, вашего искреннего друга, радует тот факт, что Беларусь как сильное и независимое государство добивается больших успехов благодаря вашему ясному видению и политической мысли".



Президент Сербии еще раз поздравил Главу белорусского государства с успешным проведением II Европейских игр и выразил благодарность за гостеприимство во время его пребывания в Минске. Впечатляющие успехи Беларуси - в сфере государственного и общественного строительства, укрепления международного авторитета страны, - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"Еще одним ярким свидетельством этого стал успешно проведенный в Минске крупнейший мультиспортивный форум континента - Европейские игры. С глубоким удовлетворением хотел бы подчеркнуть динамичное развитие традиционно тесных узбекско-белорусских отношений дружбы и партнерства. Благодаря взаимной политической воле и практическим шагам двустороннее сотрудничество вышло на более высокий уровень и приобрело конкретное содержание".





Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая также направила послание по случаю национального праздника в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, пожелав благополучия и процветания. Поздравительные телеграммы поступили от королей Бельгии и Таиланда. Самые теплые слова и пожелания передал Папа Римский Франциск.



"Молю Господа о ниспослании белорусскому народу братского согласия и солидарности, в которых каждый будет иметь возможность достичь полного расцвета всех граней своей личности, в том числе духовной. Да благословит и сохранит Бог вас, ваших сподвижников и всех белорусов".