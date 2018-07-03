Поздравления с Днем Независимости приходят из разных уголков планеты

На мировой арене Беларусь прочно закрепила статус миролюбивой страны, которая не понаслышке знает, чего стоит сохранить этот мир и свое мнение, как не потерять свой голос в современных условиях - политических конфликтов за лидерство. Поэтому, конечно же, поздравления с Днем Независимости нашей страны сегодня приходят и из разных уголков планеты.