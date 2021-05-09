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Поздравления с Днем Победы от белорусов

Теплые слова звучат сегодня и от простых белорусов. У каждого своя личная история, но всех переполняет чувство гордости за подвиг наших дедов и прадедов (видео).

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