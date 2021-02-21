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Поздравления с Днем родного языка от МИД Беларуси

Вот как креативно подошли к челленджу в МИД нашей страны. В видеоролике-поздравлении наших граждан #пабеларуску заговорили люди из разных уголков планеты.

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