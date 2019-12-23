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Хороших новостей в новом году!

Поздравления с наступающим Новым годом от международных обозревателей Агентства теленовостей

В новом году планета отметит 75-летие Великой Победы. Для белорусов это особенный праздник. Для каждого из нас мир и безопасность имеют исключительную важность и значение. Так пусть в ваших домах в новом году всегда царят мир, спокойствие и уют.

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