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Поздравления со вступлением Александра Лукашенко в должность продолжают поступать в интернете

Поздравления со вступлением Александра Лукашенко в должность продолжают поступать в интернете.

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