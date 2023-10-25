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Пожар из-за сигареты - в огне погиб 54-летний мужчина
Обзор чрезвычайных происшествий от Александра Камовича.
Неосторожность при курении могла привести к гибели мужчины в Сенно. Накануне вечером сенненским спасателям поступило сообщение о пожаре дома по улице Юбилейной. Когда огнеборцы приехали на место, крыша дома была объята пламенем. С разрешения хозяйки в доме проживал ее 54-летний брат. Со слов соседей, мужчина любил выпивать. На месте пожара работники МЧС нашли тело мужчины. Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.
Еще один человек погиб на пожаре в частном доме в Чаусском районе. О возгорании в деревне Прилесье сообщили соседи. На месте работники МЧС обнаружили горящий дом. Со слов очевидцев, внутри мог находиться человек. В одной из комнат спасатели и нашли обгоревшее тело хозяина.В результате пожара повреждена кровля, перекрытия и имущество. Причину пожара установят специалисты.
В Новогрудском районе горел гараж. Огонь вспыхнул на частном подворье в агрогородке Валевка. Выяснилось, что строение принадлежит местной жительнице. Женщина была в доме, когда заметила, что из-под крыши гаража выбиваются клубы дыма. Сельчанка позвонила в МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки.
Непотушенный окурок мог стать причиной пожара в Мядельском районе. Инцидент произошел накануне, сейчас выясняется, кто мог быть причастен к ЧП. Горела хозпостройка в агрогородке Сырмеж. В результате пожара на всем строении была разрушена кровля, а также повреждены стены. Причина пожара выясняется.
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