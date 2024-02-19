Пожар на литейно-механическом заводе в Солигорске потушен, эвакуированы 150 человек

В Солигорске на территории литейно-механического завода спасатели ликвидировали пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в спасательном ведомстве, возгорание произошло в кабинете административного здания на третьем этаже. До прибытия подразделений МЧС в результате срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации здание покинули около 150 человек.