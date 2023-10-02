Пожар на территории заказника "Ельня" ликвидирован - специалисты подсчитывают ущерб

Специалисты подсчитывают ущерб от пожара на территории республиканского заказника ''Ельня''. Возгорание было обнаружено накануне государственной лесной охраной. В тушении пожара принимали участие 40 сотрудников лесхоза, использовались 6 мотопомп и более 2 километров напорных пожарных рукавов. Сложность в том, что очаг возгорания находился в 7 километрах от ближайших подъездных путей. Поэтому доставка оборудования и инвентаря работников лесхоза осуществлялась при помощи болотохода на пневматическом ходу. К этому моменту пожар ликвидирован.