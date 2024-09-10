Пожар на территории заказника "Ольманские болота" продолжают тушить сотрудники МЧС

Как сообщили в МЧС, работы затруднены отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности. Для ликвидации пожара с воздуха на площади около 70 га были привлечены 2 вертолета авиации МЧС (Ми-8 и Ми-17). 10 сентября по состоянию на 09:30 площадь пожара составляла всего около 7 га. Сводный отряд МЧС находится в готовности на случай изменения на месте оперативной обстановки.