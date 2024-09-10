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Пожар на территории заказника "Ольманские болота" продолжают тушить сотрудники МЧС
Помощь авиаторов МЧС Беларуси понадобилась при тушении пожара на территории заказника республиканского значения "Ольманские болота". Продолжается ликвидация ЧП в Полесском лесхозе.
Как сообщили в МЧС, работы затруднены отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности. Для ликвидации пожара с воздуха на площади около 70 га были привлечены 2 вертолета авиации МЧС (Ми-8 и Ми-17). 10 сентября по состоянию на 09:30 площадь пожара составляла всего около 7 га. Сводный отряд МЧС находится в готовности на случай изменения на месте оперативной обстановки.
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