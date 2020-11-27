Пожар на улице Голубева в Минске

В столице выясняют причины утреннего пожара на улице Голубева. Спасатели ликвидировали возгорание на девятом этаже жилого 12-этажного дома. С места происшествия эвакуировали 20 человек. Хозяйка пылающей квартиры вместе с тремя детьми самостоятельно покинула помещение. Пожар оперативно локализован.