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Пожар по улице Жилуновича в Минске ликвидирован

Пожар по улице Жилуновича в Минске ликвидирован. Фото и видео сильного задымления фиксировали очевидцы и размещали в Сети. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. По информации, на строящемся паркинге загорелся утеплитель и опалубка на площади в 100 квадратов. Пострадавших нет.

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