Пожар по улице Жилуновича в Минске ликвидирован. Фото и видео сильного задымления фиксировали очевидцы и размещали в Сети. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. По информации, на строящемся паркинге загорелся утеплитель и опалубка на площади в 100 квадратов. Пострадавших нет.