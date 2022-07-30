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Пожар в могилевском кафе - эвакуированы 30 человек
В Могилеве при пожаре в кафе эвакуированы 30 человек, сообщает БелТА.
"29 июля в 20:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 1969 года постройки в Могилеве на пр. Мира, 23. До прибытия спасателей администрацией из кафе эвакуированы 30 человек, из них 12 детей", - рассказали в пресс-службе.
В помещении кухни повреждены две фритюрных установки, подвесной потолок и внутренняя отделка.
Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
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