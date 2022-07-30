Пожар в могилевском кафе - эвакуированы 30 человек

"29 июля в 20:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 1969 года постройки в Могилеве на пр. Мира, 23. До прибытия спасателей администрацией из кафе эвакуированы 30 человек, из них 12 детей", - рассказали в пресс-службе.