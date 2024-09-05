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Пожар вызвал упавший беспилотник в Гомеле, спасатели ликвидировали возгорание

Пожар вызвал упавший беспилотник в Гомеле, спасатели ликвидировали возгорание

В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича. Подразделения МЧС ликвидировали пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. м кровли.

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