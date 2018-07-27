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Пожарной службе Беларуси 165 лет. Спасатели чествуют коллег-журналистов

В эти праздничные дни (а на этой неделе пожарной службе Беларуси - 165) спасатели чествуют не только своих сотрудников, но и коллег-журналистов. Ведь именно они плечом к плечу работают с подразделениями на чрезвычайных ситуациях. За "горячие" репортажи на телевидении, радио и в газетах сегодня чествовали победителей республиканского творческого конкурса. 


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Министр Владимир Ващенко лично вручил награды.

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Дипломом первой степени торжественно наградили руководителя программы криминальных новостей Агентства теленовостей "Зона Х" Виолетту Соколович.

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Второе место заняли корреспонденты программы "Новости региона".
В конкурсе принимали участие издательства из всей страны. Лучшие проекты и сюжеты выбирали по четырем номинациям.

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