Пожарной службе Беларуси 165 лет. Спасатели чествуют коллег-журналистов

В эти праздничные дни (а на этой неделе пожарной службе Беларуси - 165) спасатели чествуют не только своих сотрудников, но и коллег-журналистов. Ведь именно они плечом к плечу работают с подразделениями на чрезвычайных ситуациях. За "горячие" репортажи на телевидении, радио и в газетах сегодня чествовали победителей республиканского творческого конкурса.