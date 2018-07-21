Пожарной службе Беларуси исполняется 165 лет

История спасателей в нашей стране началась еще в конце XV века. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах.

И вот по случаю праздника несколько минут назад в Минске завершился парад пожарной аварийно-спасательной техники.

Чем удивляли сегодня - расскажет Виолетта Соколович (прямое включение). Именно с истории начался парад сегодня. Раритетная конница и пожарная команда в форме того времени. А вот далее два десятка транспорта эпохи СССР - это мотоциклы, штабные легковые машины, а еще подлинная историческая лестница и спецтранспорт на шасси разных модификаций. Скажу, что впервые в параде представлено большое количество инженерной техники МЧС. Это тяжелые автокраны, самоходные мостостроительные и переправочные средства, техника понтонного парка. И, конечно, гордым шагом прошли сотни бойцов МЧС, а компанию им составили и юные будущие спасатели-пожарные. И я попрошу режиссеров показать, как это было красиво.

Еще на параде можно было увидеть не только наземную технику, но и воздушные суда, задействованные нашими спасателями. Правда, сие действо продлилось всего две минуты. Этим, можно сказать, закончили официальную часть. Но немного вернусь назад и скажу, что мероприятие началось с памяти, белорусские спасатели возложили цветы к монументу Победы. И тогда министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко пообщался с журналистами.

Организаторы, как и обещали, - праздник сегодня весь день. Насыщенная программа в парке Горького начнется уже через несколько минут. Фейерверком и водной феерией. Это будет кино наяву. Водолазы, пиротехники, взрывы. Вертолеты спасают людей. Огнеборцы тушат горящие машины. В общем, все то, что телезрители давно привыкли видеть в фильмах. Кто не успел рассмотреть технику во время парада, может сделать это здесь, в парке Горького, до трех часов дня.

И еще один подарок по случаю профессионального праздника. Борисовские спасатели сняли клип-поздравление. Здесь есть все атрибуты успеха. А еще юмор и даже профилактика травматизма. В данном случае сторонних профессионалов к созданию видео не привлекали. Рэп читает Black Craft, он же старший инспектор МЧС Виктор Кийко. А главные роли исполняют футболисты БАТЭ, что вполне логично. Как Борисов и без этого клуба? Предлагаю оценить это творчество.