Пожарной службе Беларуси - 165 лет

В честь знаковой даты за честную работу и самоотверженность благодарности и грамоты вручены сегодня лучшим сотрудникам Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этом году почти 100 молодых специалистов пополнили ряды спасателей в центральном регионе, особое внимание - перениманию доблестных традиций, и поэтому сегодня отмечены и ветераны пожарной службы.