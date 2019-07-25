Пожарной службе МЧС Беларуси - 166 лет

Они всегда спешат на помощь! Пожарной службе МЧС Беларуси сегодня сто шестьдесят шесть! Спасатели Минской области оперативно борются с огненной стихией, ликвидируют аварии на нефте- и газопроводах. При этом главной задачей остается спасение жизней. Чтобы усовершенствовать профессиональное мастерство и слаженность действий, подразделения регулярно проводят тактические учения.

На полосе препятствий вместе со спасателями побывал и Илья Цветков. Близнецов Кирилла и Артема Черношеев отличить тяжело не только в лицо, но и в профессии. Оба уже девять лет успешно несут службу в подразделениях МЧС. Увлеклись нелегкой работой огненных бойцов еще в школе - вместе решили освоить мастерство спасателей. Сегодня оба начальники пожарных частей в Минском районе.







Амуниция и технические возможности спасателей за годы очень изменились

Новые специальные защитные костюмы, вспомогательный инструмент, а также универсальная техника сегодня пришли на смену тяжелой и не очень удобной экипировке. Вот так, например, несколько десятилетий назад выглядел аппарат для дыхания пожарных. Он весил более пятнадцати килограммов и имел достаточно сложный принцип действия: он в буквальном смысле перерабатывал углекислый газ и делал из него кислород. Современная огнеупорная одежда позволяет в несколько раз увеличить время работы в экстремальных условиях, а пожарные расчеты сейчас способны перевозить более десяти тонн воды за один выезд.







Неизменными остаются эмоции

Каждый выезд на вызов - это прежде всего ответственность за тех, кому нужна помощь. Работа в команде требует максимальной концентрации. Ведь иногда от слаженности действий спасателей напрямую зависит количество спасенных жизней. Сегодня спасатели Минской области выполняют разные боевые задачи: от ликвидации аварий на производстве до тушения пожаров в жилых зданиях и помощи другим аварийным службам. Чтобы поддерживать форму, проводят регулярные учения. Штурмуют пожарные лестницы и проходят через огненные полосы препятствий.

Активно развивается и белорусский пожарно-спасательный спорт