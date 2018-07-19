Пожароопасная обстановка в лесах Беларуси стабилизировалась и находится под контролем

Запрета на их посещение нет. Правда, по сравнению с предыдущим годом площадь лесных пожаров существенно увеличилась - с исторического минимума в 72 гектара до 775. Это связано с аномальной жарой в мае. Чаще всего пожары фиксировали в Брестской, Гомельской и Минской областях.